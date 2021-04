Stiri pe aceeasi tema

- Lista țarilor pe care Romania le considera cu risc epidemiologic ridicat a fost actualizata joi, la propunerea CNSU. Persoanele care sosesc in Romania din aceste țari, regiuni sau teritorii incluse in așa-numita „zona galbena” trebuie sa stea in carantina pentru 14 zile. De asemnea, cei care se intorc…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat in ședința de joi, 8 aprilie 2021, Hotararea numarul 22. Prin acest act a fost aprobata lista țarilor/zonelor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea. De asemenea,…

- Lista țarilor pe care Romania le considera cu risc epidemiologic ridicat a fost actualizata joi, la propunerea CNSU. Persoanele care sosesc in Romania din aceste țari, regiuni sau teritorii incluse in așa-numita „zona galbena” trebuie sa stea in carantina pentru 14 zile. De asemnea, cei care se intorc…

- Pe masura ce populația vaccinata crește, Europa incearca sa se deschida. Opt țari din Europa, printre care și Romania, ii scutesc de carantina și de testare pe cei care au fost complet imunizați. Comisia Europeana a propus introducerea unui certificat digital de vaccinare de la vara. Marea intrebare…

- Lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat a fost modificata de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta pentru eliminarea a cinci state si introducerea altor patru pentru care carantina este obligatorie la intrarea in Romania.

- Lista țarilor pe care Romania le considera cu risc epidemiologic ridicat a fost actualizata duminica seara de Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Persoanele care sosesc in Romania din aceste țari, regiuni sau teritorii incluse in așa-numita „zona galbena” trebuie sa stea in carantina timp…

- Lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat a fost actualizata de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, iar in sectiunea Documente a materialului puteti consulta lista tarilor, dar si hotararea adoptata de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta.Comitetul National pentru Situatii de Urgenta…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat joi lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat. Cei care vin din statele de pe lista intra in carantina acasa sau la locatia declarata pentru 14 zile.