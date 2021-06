Lista străzilor din București care vor deveni pietonale doar sâmbăta Strazile din centrul Bucureștiului vor fi menținute pietonale doar in zilele de sambata pentru urmatoarele doua weekend-uri, iar zona 5 a fost anulata, anunța Brigada Rutiera. Astfel, in zilele de 19 iunie si 26 iunie, intre orele 11.00 – 22.00, se va restrictiona circulatia autovehiculelor in perimetrele delimitate de urmatoarele strazi din Municipiul Bucuresti: – Zona 1 – delimitata de Bd. Ion Mihalache – Str. Arh. Ion Mincu – Bd. Aviatorilor – Piata Victoriei, cu restrictionarea circulatiei rutiere pe Sos. Kiseleff, intre Str. Arh. Ion Mincu si Piata Victoriei si pe Str. Barbu Delavrancea,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul ”Strazi deschise” va fi instituit in urmatoarele doua weekend-uri doar in zile de sambata, iar zona 5 a fost desființata, a informat Brigada Rutiera, citata de Agerpres . Astfel, in zilele de 19 iunie si 26 iunie, intre orele 11.00 – 22.00, circulatia autovehiculelor va fi restricționata in…

- Mai multe artere din centrul Capitalei se transforma in „Zona pietonala” pe durata weekendului, astfel ca traficul va fi restricționat. Potrivit unui comunicat al Brigazii Rutiere, in perioada 29 mai – 17 octombrie, in zilele de sambata si duminica, in intervalul orar 11.00 – 22.00, respectiv pana la…

- In perioada 28 mai-3 iunie a.c., polițiștii din cadrul Biroului Rutier au continuat acțiunile atat pe drumurile nationale cat si pe cele judetene, pentru prevenirea evenimentelor rutiere, depistarea, identificarea și tragerea la raspundere a celor care incalca prevederile legale sau comit infracțiuni…

- Circulația automobilelor pe mai multe artere din centrul Capitalei e interzisa in Zona pietonala de weekend. Strazile se vor transforma in zone pietonale in fiecare sambata și duminica in perioada starii de alerta, intre orele 8.00 și 22.00. Care sunt zonele restricționate. Mai multe artere din centrul…

- Mai multe artere din centrul Bucureștiului se transforma in „Zona pietonala” pe durata weekendului, a informat Brigada Rutiera, in urma deciziei Primariei generale din 21 mai. Pana in 17 octombrie, in zilele de sambata si duminica, in intervalul orar 11.00 – 22.00, circulatia autovehiculelor este restricționata…

- In urma unei actiuni de o saptamana, pentru siguranta traficului rutier, au fost aplicate peste 45.000 de sanctiuni contraventionale, fiind retinute aproape 4.500 de permise de conducere si retrase 1.452 de certificate de inmatriculare.In perioada 24 – 30 mai 2021, la nivel national, politistii au derulat…

- "La ora 11, in centrul Capitalei, dam startul proiectului Strazi Deschise. Intre soseaua Kiseleff si intersectia Caii Victoriei cu raul Dambovita, vom avea 7 zone care vor deveni spatii pietonale in weekend-uri - din data de 29 mai si pana pe 17 octombrie", a anuntat primarul general, Nicusor Dan.Primarul…

- Gestionarea pandemiei COVID a impus limitarea cheltuielilor investiționale in infrastructura Republicii Moldova. Mesajul central al autoritaților suna in modul urmator: banii trebuie direcționați in scopul stingerii focarului de coronavirus. In pofida acestui fapt, Ministerul Afacerilor Interne planifica…