Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 26.10.2020, Hotararea numarul 50 privind aprobarea listei țarilor/zonelor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea și clarificarea unor aspecte…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 26.10.2020, Hotararea numarul 50 privind aprobarea listei țarilor/zonelor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea și clarificarea unor aspecte…

- CNSU a aprobat Hotararea nr. 50 din 26.10.2020, care prevede in ce situații poate fi inlaturata masca de protecție, pentru scurta durata, in zonele in care purtarea acesteia este obligatorie. Totodata, a fost actualizata și lista statelor din „zona galbena", pentru care se impune carantina la domiciliu…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat, joi seara, lista tarilor si zonelor cu risc epidemiologic ridicat, iar persoanele care ajung in Romania... The post Noi locuri incluse pe lista zonelor cu risc epidemiologic ridicat. Romanii care se intorc de acolo trebuie sa stea 14 zile in…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat lista tarilor si zonelor cu risc epidemiologic ridicat. Persoanele care vin din aceste state sau zone trebuie sa intre in carantina timp de 14 zile.

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat, joi seara, lista tarilor si zonelor cu risc epidemiologic ridicat, persoanele care ajung in Romania din regiunile respective urmand a intra in carantina.

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența al Municipiului Timișoara a emis astazi hotararea prin care delimiteaza clar zonele in care cetațenii sunt obligați sa poarte masca de protecție pentru prevenirea raspandirii coronavirusului. Actul vine in completarea hotararii Comitetului Județean pentru Situații…

- Tot mai multe județe incep sa impuna obligativitatea purtarii maștii sanitare in spațiile publice deschise. In doar 3 zile, 7 județe au luat aceasta decizie. Guvernul a aprobat, in ședința de miercuri, propunerea Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) prin care comitetele județene de urgența,…