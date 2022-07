Lista sportivilor premiați de CSM Târgu Mureș Conducerea Clubului Sportiv Municipal Targu Mures, in concordanta cu legislatura si regulamentul in vigoare si-a premiat acei sportivi si antrenori care au atins performante remarcabile atat pe plan national cat si international.Astfel un numar de 58 de sportivi si antrenori au primit recunostinta din partea conducerii orasului si al aclubului.La eveniment a participat si primarul municipiului... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

