Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat i-a dat o replica, vineri, fostului ministru al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, dupa disputa acestuia cu ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, pe tema cheltuirii banilor din PNRR. O fotografie in care fostul ministru apare imbracat lejer, la Guvern, a fost postata pe…

- Oficialii romani se vor ”organiza”, in cazul in care va exista interes, sa deschida din toamna centre de vaccinare anti-COVID si in alte unitati medicale, pe langa cele ale medicilor de familie, a transmis joi ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, intr-o conferința de presa. „Sunt convins ca in aceasta…

- Vaccinurile adaptate pentru tulpinile de coronavirus care circula in prezent ar putea ajunge in Romania in luna octombrie. Ministrul sanatatii a precizat ca dozele anti-COVID se vor administra cu prioritate persoanelor varstnice, celor cu boli cronice si gravidelor, in paralel cu vaccinul antigripal.…

- Cladirile spitalelor din Romania, greu de adapatat la standardele actuale: Ce spune ministrul Sanatații Cladirile spitalelor din Romania, greu de adapatat la standardele actuale: Ce spune ministrul Sanatații Cladirile vechi ale spitalelor din Romania sunt foarte greu de adaptat la standarde actuale…

- Anuntul a fost facut joi de ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, in ziua in care Romania a inregistrat peste 9.300 de cazuri noi de COVID, informeaza Agerpres . „Ne pregatim pentru un numar de cazuri (COVID-19 – n.r) ceva mai mare la sectiile de ATI. Din fericire, numarul de paturi ocupate nu depaseste…

- Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a declarat miercuri, 27 iulie, ca „Ministerul Educației din Romania devine primul impediment in calea excelenței academice” pentru ca promoveaza un „pachet legislativ fara minime norme morale si de calitate”. El a facut trimitere la prescrierea plagiatului dupa trei ani,…

- Numarul de cazuri COVID va creste pana la mijlocul lunii august, a estimat marți ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, citat de Agerpres , care a subliniat ca, in aceasta perioada, sistemul sanitar trebuie sa fie pregatit pentru un val sase al pandemiei, provocat de tulpini mai contagioase. ”Putem…

- In urma consultarii cu Ministrul Sanatatii, prof. univ. dr. Alexandru Rafila, Secretarul de Stat, Adriana Pistol a precizta care este lista de 49 de obiective de investitii inscrise de catre Ministerul Sanatatii in mandatul precedentului Guvern si aprobata de Comisia Europeana. Aceasta cuprinde 3 categorii:…