Lista spionilor ruși din Transnistria, publicată de presa din Moldova Un apel scris de reprezentanți ai așa-numitului Minister al Securitații Statului (MGB) al regiunii separatiste a fost trimis miercuri la redacția Ava.md . Documentul prezinta o lista a spionilor ruși trimiși in Transnistria. Apelul agenților arata ca ei doresc pacea in regiune și acuza Moscova ca intenționeaza sa destabilizeze situația politica din Republica Moldova. Lucratori din serviciile de informații din Transnistria publica intr-o scrisoare transmisa presei din Chișinau numele celor care, spun ei, stau in spatele agravarii situației din regiune. AVA.md este un proiect media al unui grup… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Exploziile din Transnistria au fost provocate de agenți ai serviciilor secrete rusești, scrie publicația moldoveana Timpul , care publica o scrisoare trimisa de angajați ai așa-numitului Minister al Securitații Statului din regiunea separatista. Transnistrenii citați de Timpul spun ca ei iși doresc…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a dat asigurari ca țara sa nu va incalca sanctiunile internationale impuse Federatiei Ruse ca urmare a invaziei in Ucraina. Singura vulnerabilitate este cea legata de gazele naturale. Maia Sandu declara ca Bancile din Republica Moldova respecta toate restrictiile…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anuntat ca ziua de astazi, 4 aprilie, a fost declarata zi de doliu national in memoria victimelor din Ucraina și a condamnat atrocitațile care au avut loc in orasul ucrainean Bucha de langa Kiev. „Am declarat aceasta zi de doliu in memoria oamenilor nevinovați…

- Kremlinul ar fi dat un nou termen generalilor sai, cerându-le ca în jur de 7 mai sa încheie totul pentru ca de 9 mai, de Ziua Victoriei împotriva nazismului, marcata cu multa pompa în Rusia, presedintele rus Vladimir Putin sa poata prezenta populatiei un ”rezultat…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit marti, 15 martie, la Palatul Cotroceni, pe președintele Bulgariei, Rumen Radev, care efectueaza o vizita de lucru in Romania, in contextul razboiului declanșat de Rusia in Ucraina.Cei doi oficiali au programate convorbiri tete-a-tete si convorbiri oficiale, la…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va merge miercuri, 16 martie, in Chișinau, capitala Republicii Moldova, unde va fi așteptat de președintele Maia Sandu, au declarat surse oficiale pentru Libertatea.Vizita lui Klaus Iohannis in Republica Moldova are loc in contextul razboiului declanșat de Rusia…

- Un eventual atac din partea Federației Ruse asupra Ucrainei din regiunea transnistreana ar insemna un scenariu complet ieșit din comun pe care autoritațile de la Chișinau il considera puțin probabil. O spune premierul Natalia Gavrilița in contextul veștilor tot mai ingrijoratoare care vin…