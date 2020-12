Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul belgian de stat pentru Buget si Protectia Consumatorilor, Eva De Bleeker, a publicat din greseala pe Twitter, joi, un tabel cu pretul fiecarui vaccin contractat de UE si cat va cheltui in total Belgia pe ele, informeaza Politico, citand site-ul belgian HLN. Postarea a fost stearsa la scurt…

- Ministrul de Finante Florin Citu a publicat un anunt pe pagina personala de Facebook referitor la suma achitata de Romania drept avans pentru vaccinul anti-COVID-19. Potrivit informarii lui Citu, "am semnat plata externa catre CE, reprezentand avans vaccin COVID-19, in suma de 12.058.345 Euro!".…

- Ziarul Unirea OFICIAL| 92 de noi INFECTARI in județul Alba, in ultimele 24 de ore. Lista LOCALITAȚILOR din care provin noile cazuri de COVID-19 Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, joi, 22 octombrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 92 de cazuri de infectare…

- Presedintele bulgar Rumen Radev va trebui sa se autoizoleze in asteptarea unui test de coronavirus dupa ce a intrat in contact la sfarsitul saptamanii trecute cu un inalt oficial militar testat ulterior pozitiv la COVID-19, a declarat marti ministrul sanatatii, citat de Reuters. Radev…

- Comisia Europeana a cerut astazi statelor membre sa accelereze pregatirile pentru a combate noul val al pandemiei de coronavirus și a recomandat adoptarea unor masuri unitare la nivelul intregului bloc comunitar pentru distribuirea vaccinurilor anti-Covid atunci cand acestea vor fi disponibile, scrie…

- Ziarul Unirea OFICIAL| 52 de noi INFECTARI in județul Alba, in ultimele 24 de ore. Lista LOCALITAȚILOR din care provin noile cazuri de COVID-19 Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, duminica, 4 octombrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 52 de cazuri de infectare…

- Ziarul Unirea OFICIAL| RECORD EGALAT de INFECTARI in Alba! 45 noi CAZURI, in județ, in ultimele 24 de ore. Lista LOCALITAȚILOR din care provin noile cazuri de COVID-19 Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, sambata, 26 septembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat…

- Ministrul ceh al sanatatii, Adam Vojtech, a anuntat luni ca si-a inaintat demisia in urma criticilor privind modul in care a gestionat epidemia de COVID-19, pe fondul cresterii numarului de infectari cu coronavirus, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Intr-un mesaj pe Twitter, premierul Andrej…