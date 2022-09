Stiri pe aceeasi tema

- Luiza Radulescu Pintilie Am intrat in ultima saptamana a vacantei mari, scolile urmand sa-si redeschida portile luni, 5 septembrie, pentru un an de invatamant organizat si desfasurat dupa numeroase reguli noi. Intai de toate, structura anului scolar este complet modificata, in loc de semestre fiind…

- Pana in 16 august, scolile care vor sa treaca la catalogul electronic, in cadrul programului pilot lansat de Ministerul Educatiei, au putut depune cererile la Inspectoratul Scolar Judetean. Pentru ca nu au fost foarte multi doritori, ministerul a prelungit termenul cu cateva zile.

- Autoritațile ruse au anunțat ca educația din teritoriile ucrainene proaspat ocupate, din sudul și estul țarii, se va alinia cu programa ruseasca. Ca urmare, jobul de profesor a devenit unul periculos – atat pentru cadrele didactice ucrainene care refuza schimbarea, cat și pentru suplinitorii lor aduși…

- O rețea-pilot de „școli verzi”, prietenoase cu mediul și care sa iși produc chiar o parte din utilitați, este ultima propunere a Ministerului Educației. Unitațile care se incadreaza in criteriile de catalogarea vor avea parte de sprijin atat din partea fondurilor europene cat și al autoritaților locale.…

- Regulamentul de funcționare și organizare a școlilor 2022 se modifica substanțial incepand cu anul școlar urmator. Noul document, aprobat de Ministerul Educației, a fost deja publicat in Monitorul Oficial și conține peste 10 modificari care vizeaza atat elevii, cat și profesorii și parinții. Una dintre…

- Elevii nu mai pot fi exmatriculați, anunța Ministerul Educației. Regula intra in vigoare din 1 septembrie 2022. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unitaților de Invațamant Preuniversitar va fi publicat in Monitorul Oficial mai anunța instituția.

- Ministerul Educației a publicat lista cu rezultatele repartizarii in liceele militare din țara. 30 de elevi din Argeș au fost declarați admiși la liceele militare din Țara. Mulți dintre aceștia provin din școli gimnaziale din mediul rural. Lista publicata de minister cuprinde mediile de admitere, colegiile…

- Promovabilitatea la Evaluarea Naționala 2022 a fost de 80.04% in județul Maramureș inainte de contestații. Defalcat, promovabiltiatea a fost de 85,01% la romana, 76,27% la matematica și 98,05% la materna. De asemenea au existat șapte medii de 10. COLEGIUL NATIONAL „GHEORGHE SINCAI” BAIA MARE 4 SCOALA…