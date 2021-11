Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Școlar Județean Bacau a publicat in urma cu cateva minute situația vaccinarii in unitațile de invațamant din județ. Școala se va relua fizic de luni, daca in cadrul școlilor personalul este vaccinat in proporție minima de 60%. ... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Conform Inspectoratului Școlar Cluj, pana in 5 noiembrie 2021, 71% dintre profesori, mai exact 6.134 de persoane, sunt vaccinați impotriva COVID-19. Acest lucru inseamna ca un procent de 3.04% dintre profesori s-au imunizat in perioada 25 octombrie - 5 noiembrie 2021.De asemenea, 69.90% din personalul…

- Senatorul USR Stefan Palarie, presedintele comisiei de munca din Senat, a atras atentia ca a conditiona deschiderea scolilor in format fizic doar de gradul de vaccinare a profesorilor din scoala risca fie sa inchida scolile mici, fie sa le transforme in focare de transmitere comunitara si a aratat…

- In gradinițele, școlile și liceele private din Capitala procentele personalului vaccinat impotriva COVID-19 sunt semnificativ mai mari fața de cele inregistrate in unitațile de invațamant de stat. Situația vaccinarii in randul personalului care lucreaza in gradinițele, școlile și liceele din Capitala,…

- Mai multe asociații de elevi solicita deschiderea scolilor in format fizic doar in localitatile unde incidența cazurilor de Covid-19 este sub 6 la mia de locuitori, nu doar in functie de rata de vaccinare a cadrelor didactice, așa cum a anunțat joi președintele Klaus Iohannis. Ministrul Educației, Sorin…

- In 24 de unitati de invatamant preuniversitar din Capitala, publice sau private, intreg personalul este vaccinat anti-COVID, conform datelor transmise de Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti.

- Noua școli și gradinițe din Timiș funcționeaza doar online in perioada urmatoare, conform ultimei decizii a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Timiș. Peste 100 de unitați de invațamant vor funcționa in scenariul 2, adica vor avea activitate online doar la unele clase. La 64 de școli și…

- Studenții Universitații „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia s-ar putea intoarce FIZIC in banci, din 1 octombrie. Cand va avea loc festivitatea Studenții Universitații „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia s-ar putea intoarce FIZIC in banci, din 1 octombrie. Cand va avea loc festivitatea Studenții Universitații…