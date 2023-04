Lista RUȘINII publicata de ANAF: Sunt incluse firmele care nu si-au achitat obligatiile fiscale catre Fisc in primun trimestru din 2023 Lista RUȘINII publicata de ANAF: Sunt incluse firmele care nu si-au achitat obligatiile fiscale catre Fisc in primun trimestru din 2023 In cursul lunii aprilie, Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) va publica lista cu datornicii care nu si-au platit obligatiile fiscale in T1 2023, conform legislatiei in vigoare. In “lista rusinii” sunt incluse firmele […]