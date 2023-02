Stiri pe aceeasi tema

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat lista cu datornicii care nu si-au platit obligatiile fiscale in T4 2022, conform legislatiei in vigoare.

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat, vineri, doua broșuri explicative, una care privește compensarea obligațiilor fiscale, cealalta care se refera la procedura de mediere, dar și un ghid privind redirecționarea procentului de 3,5% din impozit catre un ONG.

- ANAF va publica, trimestrial, lista contribuabilor, persoane juridice, care au declarat si au achitat la scadenta obligatiile fiscale de plata si care nu au obligatii restante, a anuntat Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Conditiile ce trebuie indeplinite cumulativ de catre contribuabili la…

