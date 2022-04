LISTA RUȘINII ANAF 2022: Cum verificaţi dacă lucraţi la o companie cu datorii LISTA RUȘINII ANAF 2022: Cum verificati daca lucrati la o companie cu datorii LISTA RUȘINII ANAF 2022: Cum verificati daca lucrati la o companie cu datorii In “lista rusinii” sunt incluse firmele care nu si-au achitat obligatiile fiscale catre Fisc in T1 2022. ”Lista rusinii” este reglementata de Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 558/2016 privind Procedura de publicare a listelor debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante, precum si […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

