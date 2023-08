Listă rezultate la Bacalaureat, sesiunea de toamnă Ministerul Educației a publicat rezultatele la sesiunea din toamna a examenului de Bacalaureat pentru cei aproximativ 34.000 de candidați. Notele au afișate pe site-ul bacalaureat.edu.ro , precum si in centrele de examen, in format anonimizat. Lista a fost publicata la ora 10.00. Rata cumulata de promovare (rezultate inițiale – toate promoțiile) este 29,8%, iar pentru promoția anului curent este 31,2%, respectiv 26,8% pentru promoțiile anterioare. Stirea inițiala Vineri vor fi afișate primele rezultate ale celei de-a doua sesiuni a examenului de Bacalaureat din acest an, urmand ca rezultatele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

