Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna spune ca este dezamagit de faptul ca exista „o viteza diferita in intelegerea reformelor intre partidele din coalitie”. Copresedintele USR-PLUS, Dan Barna, spune ca implementarea programului de guvernare convenit de partidele care formeaza coalitia este mai lent decat si-o doresc…

- Copresedintele USR-PLUS, Dan Barna, si-a exprimat, joi, dezamagirea ca exista "o viteza diferita in intelegerea reformelor intre partidele din coalitie". El a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta la Iasi, ca implementarea programului de guvernare convenit de partidele care formeaza coalitia…

- Copresedintele USR-PLUS, Dan Barna, si-a exprimat, joi, dezamagirea ca exista "o viteza diferita in intelegerea reformelor intre partidele din coalitie". El a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta la Iasi, ca implementarea programului de guvernare convenit de partidele care formeaza coalitia…

- Ministrul Ghinea a declarat, miercuri seara, la un post TV, ca USR-PLUS susține varianta in care pensiile speciale, cu excepția celor primite de magistrați, sa fie aliniate cu contribuția, insa ca nu exista consens la nivelul coaliției de guvernare privind ce categorii de pensii speciale ar fi vizate.„Sunt…

- Partidele din coalitia de guvernare au stabilit amanarea pentru 1 ianuarie anul viitor a majorarii cu 20% a alocatiilor, prevazuta sa intre in vigoare de luna viitoare. Liderul PNL, Ludovic Orban: Mentinem acea majorare care este stabilita prin lege, prin legea care a fost adoptata in Parlament, a fost…

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) si pensiile s-au aflat printre temele discutate marti de liderii coalitiei de guvernare. "Am discutat mai mult pe PNRR, am detaliat, am mai clarificat cateva aspecte", a declarat, la finalul sedintei, vicepremierul Kelemen Hunor, lider…

- Dan Barna, președintele USR, a vorbit, marți seara, dupa ședința coaliției despre noile puncte puse acodul de guvernare, care a pus capat scandalului. "Coaliția a depașit o situație delicata. Ține de incredere, respect și reguli. Am reușit sa avem o completare a acordului și avem toata increderea…

- 1. USR-PLUS IESE DE LA GUVERNARE- Guvern minoritar PNL - UDMR- USR - PLUS voteaza guvernul minoritar , dar face opozitie in Parlament (nu sustine proiectele Guvernului sau le susține punctual)- USR - PLUS nu susține guvernul minoritar2. USR-PLUS RAMANE LA GUVERNARE- Adrian Wiener, propus ministru la…