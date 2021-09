Lista reactualizată a ţărilor cu risc epidemiologic Lista reactualizata a tarilor cu risc epidemiologic Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a reactualizat lista tarilor cu risc epidemiologic pentru accesul în România. Spania iese de pe lista rosie si trece pe cea galbena, în schimb Austria se muta de pe lista verde pe cea galbena în urma cresterii ratei de infectare cu SARS-CoV-2. Ramân în zona rosie Israelul, Marea Britanie, Franta, Elvetia, Grecia, Turcia sau Portugalia, iar pe lista galbena se mentin Olanda sau Bulgaria. Lista poate fi consultata pe site-ul Institutului National… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

- De astazi intra in vigoare noua lista a tarilor cu risc epidemiologic: Turcia, Israel si Statele Unite intra in zona rosie unde sunt deja Spania, Grecia sau Marea Britanie. In schimb, Olanda si Malta, care se aflau pe lista rosie, au trecut pe cea galbene dupa ce numarul cazurilor de coronavirus a scazut.…

- Carantina sau nu dupa vacanta? Lista tarilor cu risc epidemiologic de COVID crescut a fost actualizata pe 15 iulie. Unele dintre destinatiile preferate de romani pentru vacante au trecut pe lista galbena, dar si pe cea rosie. Care sunt conditiile de calatorie si ce trebuie sa stiti legat de carantina…

- Masura va intra in vigoare duminica, la miezul noptii.Anuntul a fost facut de Guvernul condus de Jean Castex.Pana acum pentru persoanele din Marea Britanie intervalul era de 48 de ore, iar pentru cele din Spania, Portugalia, Cipru, Olanda si Grecia era de 72 de ore.Momentan, cetațenii romani au scapat…

- Cele mai multe infectari la un milion de locuitori inregistrate in ultimele 7 zile au avut loc in Cipru, țara urmata de Marea Britanie, Spania, Portugalia și Grecia, dupa cum urmeaza:Cipru – 844,27UK – 410,6Spania – 287,24Portugalia – 242,22Grecia – 134,81Olanda – 134,48Danemarca – 84,62Belgia – 81,25Franța…

