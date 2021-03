Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației a pus in dezbatere publica un proiect de ordonanța de urgența care prevede condițiile in care elevii vor beneficia de decontarea transportului in alta localitate, precum și in cazul in care locuiesc la internat sau la gazda. Citește și: VIDEO Renate Weber ARUNCA IN AER…

- Nu mai puțin de 573 de elevi și profesori au fost confirmați cu COVID-19 in doar patru zile de la deschiderea școlilor. Dupa ce ministrul educației i-a prezentat situația, președintele Klaus Iohannis a anunțat, intr-o declarație de presa la Cotroceni, ca “situația este buna”. “Ne-am uitat la scolile…

- Un tabel cu rata de incidența pentru toate localitațile din Romania a fost publicat vineri la pranz, de Ministerul Educației. Tabelul prezinta rata de incidența valabila pentru vineri, 5 februarie și scenariul in care se incadreaza acea localitate, din punct de vedere al desfașurarii activitaților școlare,…

- Un tabel cu rata de incidența pentru toate localitațile din Romania a fost publicat vineri la pranz, de Ministerul Educației. Tabelul prezinta rata de incidența valabila pentru vineri, 5 februarie și scenariul in care se incadreaza acea localitate, din punct de vedere al desfașurarii activitaților școlare,…

- Ministerul Educației a publicat pe Edu.ro lista cu rata de incidența și scenariul pentru fiecare localitate din Romania. Astfel, 2881 de școli sunt in scenariul verde, 903 in scenariul galben și 149 in scenariul roșu. Cele trei scenarii pentru redeschiderea școlilor in 8 februarie: scenariul verde –…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat, miercuri, hotararea privind propunerea reluarii activitaților ce impun prezența fizica a preșcolarilor și elevilor in unitațile de invațamant și stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei de Covid-19. Conform unui ...

- Președintele Klaus Iohannis:”In unanimitate, am decis ca, de luni (8 februarie) majoritatea copiilor merg fizic la școala, dar situația va fi diferita in funcție de situația epidemiologica din fiecare localitate: In scenariul verde, merg toți; In scenariul galben merg fizic la școala doar copiii de…

- Copiii vor intra in carantina 10 zile dupa ce merg cu parinții care s-au vaccinat, in țari cu incidența mare de Covid-19. Autoritațile au venit cu precizari pentru cei care se vor vaccina anti-Covid, anunțand ca aceștia nu vor mai fi nevoiți sa stea in carantina la sosirea in Romania, atunci cand vin…