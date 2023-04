Lista primelor instituții de învățământ cu risc seismic care vor intra în reabilitare pe bani europeni din PNRR Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a aprobat lista primelor 31 de unitati de invatamant care vor primi finantare prin Programul national de investitii ”Scoli sigure si sanatoase”, transmite News.ro. Pe aceasta lista sunt 7 unitati scolare din Bucuresti, cate 3 din Tulcea si Vrancea si cate doua din Prahova si Iasi. Potrivit Ministerului Dezvoltarii, vor fi consolidate seismic, reabilitate, modernizate si eficientizate energetic 14 licee, 15 scoli si 2 gradinite incadrate in clasa de risc seismic I. Finantarea lucrarilor este asigurata de Ministerul Dezvoltarii,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

