Lista preliminară cu cei 27 de stranieri convocați pentru meciurile României din noiembrie Selecționerul Mirel Radoi (39 de ani), a anunțat lista de jucatori convocați la reprezentativa de fotbal a Romaniei, la care activeaza la echipe de club din strainatate, pentru meciurile din noiembrie, potrivit frf.ro . Romania va disputa trei partide in luna viitoare. Pe 11 noiembrie, tricolorii vor disputa un meci de verificare, in compania naționalei din Belarus, in timp ce urmatoarele doua partide vor fi oficiale. Celelalte doua partide reprezinta finalul campaniei Romaniei in Liga Națiunilor și vor fi transmise live de PRO TV și Radio Romania Actualitați: 15 noiembrie: Romania – Norvegia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

