Stiri pe aceeasi tema

- Dambovița Ingrijitor – Liceul Tehnologic Nucet, judetul Dambovita Ingrijitor (0,5 … Post-ul DAMBOVIȚA: Lista de posturi scoase la concurs in sistemul public apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- GRAFICUL de desfașurare al concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din 29 octombrie 2020 Conform Hotararilor Consiliilor de Administrație ale unitaților de invațamant: ȘCOALA GIMNAZIALA FRIDOLIN GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT PLOIEȘTIUL IN CULORI, ȘCOALA PRIMARA…

- Ingrijitor – Școala Gimnaziala „Matei Basarab” din Targoviște, județul Dambovița … Post-ul DAMBOVIȚA: Posturi disponibile in sistemul public, scoase la concurs apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ministerul Afacerile Externe a transmis ca autoritatile germane au actualizat „zonele de risc”, in contextul pandemiei de coronavirus si astfel judetele Neamt si Caras-Severin au fost adaugata pe lista, iar judetele Arges si Dambovita au fost scoase.

- COMUNICAT DE PRESA ANUNT Compania de Apa Targoviste – Dambovita … Post-ul Compania de Apa Targoviște – Dambovița scoate la concurs doua posturi de analist in Departamentul IT&C apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Au fost confirmate 12 cazuri noi de COVID-19 in județ, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise vineri, 7 august, de catre Direcția de Sanatate Publica. In total, de la inceputul pandemiei in județ, sunt inregistrate 807 de imbolnaviri. Localitațile din care provin cazurile noi (7 august):…

- Au fost confirmate 9 cazuri noi de COVID-19 in județ, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise duminica, 2 august, de catre Direcția de Sanatate Publica. Numarul total al imbolnavirilor, inregistrate de la inceputul pandemiei a ajuns in județ la 763. Localitațile din care provin cazurile noi:…

- Spitalul Județean Mavromati angajeaza mai multe persoane fara concurs pentru ca deficitul de personal sa nu mai fie așa mare avand in vedere situația fara precedent creata de virusul COVID.