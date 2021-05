Stiri pe aceeasi tema

- 61 de persoane au fost numite sa-l reprezinte pe primarul Timișoarei in consiliile de administrație ale școlilor din oraș. Procedura a inceput in februarie și s-a incheiat abia acum. Cei aleși provin din mediul de afaceri, sectorul educațional, IT și ONG-uri.

- Primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, viceprimarii Gheorghe Stan și Adelin Ghiarfaș, administratorul public, Maskulik Csaba și directorul Direcției Economice, Lucia Ursu, au prezentat bugetul municipiului Satu Mare pe anul 2021. Bugetul general este de 430 milioane de lei, cu 120 milioane…

- 286 de milioane de euro este bugetul Timișoarei pentru anul 2021, adica 1,4 miliarde de lei. Primarul Dominic Fritz a prezentat proiectul, nepublicat inca pe site-ul municipalitații, intr-o conferința de presa. Cei mai mulți bani se duc pe funcționare, aproape 56%, deși, potrivit edilului, „bugetul…

- Saptamana viitoare ar trebui sa vedem cum imparte administrația Fritz banii orașului. Primarul vorbește despre proiecte bine cantarite, studii de fezabilitate și „concepte pe hartie”. Anunțase deja ca in 2021 primaria va avea un buget mult mai realist decat in anii trecuți.

- Președintele Valentin Ivancea anunța ca instituția lucreaza la definitivarea fiselor de proiect cu propunerile de investiții ale Consiliului Județean pentru Planul Național de Redresare si Reziliența (PNRR). Cele mai importante intervenții vizeaza,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Vesti bune pentru maramureseni. Comisiile reunite de buget-finante ale Parlamentului au avizat proiectul de buget pentru acest an, in forma propusa de Guvern. Bugetul cuprinde sume generoase pentru finantarea unor proiecte de investitii importante pentru comunitatile locale. In bugetul pentru acest…

- Ministerul Transporturilor are 14 miliarde de lei alocati in 2021, dintre care pentru modernizarea infrastructurii feroviare circa 1,4 miliarde de lei, scrie Ziarul Financiar. Bugetul alocat Ministerului Transporturilor este de 14,1 miliarde de lei, o crestere cu 9,4% fata de executia din…

- Ministerul Culturii va aloca sume importante pentru Programul "Timisoara Capitala Culturala Europeana" si Festivalul International "George Enescu", a anuntat, marti, ministrul Bogdan Gheorghiu. "In actualul buget am avut in vedere sa fie cuprinsa si finantarea a doua proiecte mari de tara.…