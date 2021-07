Stiri pe aceeasi tema

- ​Românii din diaspora nu se înghesuie sa se întoarca în România, sa faca agricultura aici. Nici când statul le promite câte 40.000-50.000 de euro, din fonduri europene. Condițiile de finanțare s-au dovedit greu de îndeplinit. Citește mai departe…

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a primit 256 de cereri de finanțare in valoare de peste 10 milioane de euro de la tineri din diaspora pentru a-și deschide ferme in Romania. Potrivit unui...

- CEZ Romania a depus la Ministerul Energiei o lista de proiecte in valoare totala de 500 de milioane de euro pentru accesarea de fonduri europene, a afirmat, marti, Doina Vornicu, directorul de operatiuni al companiei, intr-o conferinta de presa. "In ultimii patru ani am atras fonduri europene de 60…

- ​O serie de idei de afaceri românești din domeniul restaurantelor și hotelurilor au absolvit acceleratorul de afaceri HoReCa Business Accelerator 2021 - cohorta a doua, printre acestea numarându-se un soft prin care restaurantele primesc reacții de la clienți, precum și o platforma online…

- Prima serie de elevi care au urmat stagii de practica in cadrul primei Școli de aplicatori in domeniul pardoselilor, deschisa in Romania de EMS Floor Group, cu finanțare europeana, au incheiat... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Reteaua de birouri regionale a organizatiei anticoruptie a opozantului incarcerat Aleksei Navalnii a fost adaugata pe lista organizatiilor 'extremiste si teroriste', transmite vineri AFP, citand un anunt al serviciului rus de informatii financiare, Rosfinmonitoring, potrivit Agerpres. Acesta precizeaza,…

- Reteaua de birouri regionale a organizatiei anticoruptie a opozantului incarcerat Aleksei Navalnii a fost adaugata pe lista organizatiilor 'extremiste si teroriste', transmite vineri AFP, citand un anunt al serviciului rus de informatii financiare, Rosfinmonitoring. Acesta precizeaza, intr-un…