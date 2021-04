Lista orașelor în care vor fi folosite unități mobile de terapie intensivă Șeful DSU Raed Arafat a anunțat care vor fi orașele in care vor fi folosite unitați mobile de terapie intensiva. In orașele București, Iași și Piatra Neamț vor exista unitați mobile de terapie intensiva. „Unitațile mobile de terapie intensiva mobila continua a fi folosite pentru suplimentarea capacitații paturilor de terapie intensiva suprasolicitate in aceasta perioada. La București funcționeaza doua astfel de unitați, una inca de anul trecut la institutul Marius Nasta, și a doua operaționalizata recent la Spitalul de Urgența Sf. Ioan. Medicii care le deservesc provin inclusiv din randul medicilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

