Stiri pe aceeasi tema

- ”The Power of the Dog”, un western cu accente sumbre si psihologice cu Benedict Cumberbatch in rol principal, difuzat de Netflix, are cele mai multe sanse la premiile Oscar din acest an, fiind nominalizat la 12 categorii, printre care si cea pentru cel mai bun film, relateaza Reuters,

- 39; 39;The Power of the Dog 39; 39;, un western cu accente sumbre si psihologice, difuzat de Netflix, are cele mai multe sanse la premiile Oscar din acest an, fiind nominalizat la 12 categorii, printre care si cea pentru cel mai bun film, relateaza Reuters. In regia lui Jane Campion, 39; 39;The Power…

- Lista nominalizarilor pentru ediția 94 a Premiilor Oscar a fost anunțata in cadrul uneei prezentari realizate de actorii Tracee Ellis Ross si Leslie Jordan. Gala Premiior Oscar se va desfașura in 2022 pe 27 martie.

- ''The Power of the Dog'', (tradus la noi "In ghearele cainilor"), un western cu accente sumbre si psihologice, difuzat de Netflix, are cele mai multe sanse la premiile Oscar din acest an, fiind nominalizat la 12 categorii, printre care si cea pentru cel mai bun film, relateaza

- Academia de film americana (Academy of Motion Picture Arts and Sciences - AMPAS) a anuntat miercuri ca perioada de votare pentru stabilirea nominalizarilor la premiile Oscar de anul acesta s-a incheiat cu un record de participare in istoria de 94 de ani a acestor trofee prestigioase, relateaza EFE.…

- Academia Britanica de Arte ale Filmului si Televiziune (BAFTA) si-a anuntat nominalizarile pe 2022, filmul „Dune” conducand lista cu 11 selectii, potrivit Variety. Desi filmul James Bond „No Time to Die”, care are incasari de 131 de milioane de dolari la box office-ul britanic, ar fi trebuit…

- ''No Time To Die'' si ''Dune'' conduc in prima runda de filme anuntate pe lista scurta pentru cea de-a 94-a editie a ceremoniei premiilor Academiei Americane de Film, informeaza miercuri DPA/PA Media.

- Lumea filmului a inceput deja pregatirile pentru gala premiilor Oscar. Luna viitoare va fi anunțata lista scurta cu filme și actori care ar avea șanse sa caștige statueta de aur, relateaza Digi24.