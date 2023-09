Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a dezvaluit detalii despre o schimbare semnificativa a cotelor de TVA pentru anumite produse și servicii, prin intermediul Legii privind masurile fiscale, recent publicata in transparența decizionala.

- Ministerul Finanțelor a facut public proiectul de lege privind noile masuri fiscal-bugetare, pentru care Guvernul vrea sa-și asume raspunderea in Parlament. Una dintre prevederi se refera la impozitarea cu 70% a veniturilor nedeclarate, care s-ar putea aplica incepand cu data de 1 iulie 2024. Ministerul…

- Ministerul Finanțelor a publicat proiectul de lege privind noile masuri fiscal-bugetare, pentru care Guvernul ar urma sa isi asume raspunderea in Parlament.Cele mai importante prevederi:Microintreprinderile platesc impozit de 1% pe cifra de afaceri pana la venituri de pana la 60.000 euro pe an și de…

- Guvernul a modificat de curand ordonanța privind regimul drumurilor pentru a-i descuraja pe șoferii indisciplinați care nu respecta restricțiile de circulație impuse pe drumurile inchise temporar. Astfel, conducatorii auto care patrund pe astfel de sectoare și raman blocați sau produc accidente de…

- Premierul Marcel Ciolacu pregatește adoptarea unei OUG care provoaca deja valuri uriașe in Sistem. In actul normativ sunt prevazute masuri extrem de dure pentru instituțiile aflate sub controlul Parlamentului, intre acestea numarandu-se serviciile secrete SRI, SIE sau STS, dar și instituțiile de control…

- Organizarea unui supermarket pare sa fie standardizata, cu mici diferențe intre diversele companii. Mulți dintre noi ne-am intrebat de ce produsele, cum ar fi carnea sau hartia igienica, se afla in spatele supermarketului in loc sa fie in fața magazinului.Adevarul este ca aceasta organizare nu este…

- Vești proaste pentru romani! Anul ar putea sa continue cu prețuri mai mari de la 1 septembrie 2023. Cateva produse ar putea sa coste mai mult, in timp ce Guvernul pregatește ieftinirea alimentelor de baza. Pe lista produselor care ar putea sa se scumpeasca se afla și țigarile.

- Se vorbeste tot mai mult si tot mai des despre masurile pe care le-ar putea lua Guvernul pentru a acoperi deficitul bugetar. TVA-ul ar putea sa creasca la 19% pentru mai multe categorii de produse si servicii, excluzand produsele considerate de baza pentru care a fost si plafonat adaosul comercial. …