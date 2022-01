LISTA noilor restricții! Sâmbătă intră în vigoare Starea de alerta in Romania se va prelungi cu inca 30 de zile incepand de sambata, cand vor intra in vigoare noi masuri, in contextul valului 5 al pandemiei. Guvernul a adoptat joi hotararea care include noile restricții stabilite cu o zi in urma de catre Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Cea mai importanta masura vizeaza obligativitatea purtarii maștii de protecție și in aer liber, nemaifiind permise maștile din panza sau plastic, ci doar cele de tip medical sau FFP2. Guvernul a aprobat Hotararea privind prelungirea cu 30 de zile a starii de alerta pe teritoriul Romaniei, incepand… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

