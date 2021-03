Lista noilor restricții decise pentru București. Măsurile se aplică de duminică Masurile sunt valabile pentru 14 zile și pot reevaluate la atingerea pragului de 7,5 la mia de locuitori. In prezent, rata de incidența calculata la 14 zile este de 6,88 la mia de locuitori. Circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei este interzisa in intervalul orar 22,00 – 5,00 in zilele de luni pana joi, și in intervalul orar 20.00 – 05.00 in zilele de vineri, sambata și duminica, cu condiția menținerii incidenței cumulata la cel mult 7,5/1000 de locuitori, cu urmatoarele exceptii: a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuința/gospodarie și locul/locurile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura București a anunțat care sunt excepțiile la noile restricții stabilite de Comitetul pentru Situații de Urgența. Noile reguli se vor aplica incepand de duminica, la miezul nopții. Potrivit Prefecturii București, cabinetele medicale, inclusiv cele stomatologice, nu sunt afectate de reducerea…

- Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgența a decis sambata mai multe masuri restrictive in Capitala. In prezent, rata de incidența calculata la 14 zile este de 6,88 la mia de locuitori. Masurile sunt valabile pentru 14 zile și pot reevaluate la atingerea pragului de 7,5 la mia de…

- Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența a adoptat sambata noile restricții pentru Capitala, dupa ce rata de incidența a fost in creștere in ultimele zile, ajungand astazi la 6,88. Astfel, supermarketurile și terasele se vor inchide mai devreme in zilele de weekend, de la ora 18.00, și tot in…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, va anunța la ora 18:00 masurile care vor fi luate in București, dupa propunerile inainte de Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Noile restricții sunt discutate incepand de marți, cand rata de infectare din București a depașit pragul de 6, care presupunea…

- Prefectul Vlad-Emanuel Duruș a precizat ca a avut loc reunirea Comitetului Județean pentru Situații de Urgența in ședința extraordinara, in sistem online, pentru actualizarea in conformitate cu evoluția situației epidemiologice și rata de incidența comunicata de catre Direcția de Sanatate Publica Maramureș…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis ca Timișoara si alte patru localitati din judet sa intre in carantina timp de doua saptamani, incepand din 8 martie, ora 00:00. Rata infectarii in Timisoara a ajuns la 7,49, potrivit datelor transmise de Prefectura Timis. Timisoara si localitatile…

- Astfel, in data de 15.02.2021, polițiștii hunedoreni au derulat, pe raza județului, atat in mediul urban cat și rural, actiuni de verificare a masurilor sanitare vizand combaterea raspandirii noului virus SARS-CoV-2: au fost verificate 32 de societați comerciale si 52 de mijloace de transport in…

- Masurile dispuse prevad:- interzicerea intrarii/ieșirii din localitațile carantinate prin alte zone și cai de acces decat cele deschise circulației publice de pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere; - interzicerea circulației și staționarea in spații publice a persoanelor, cu excepția…