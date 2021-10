LISTA| Noile RESTRICȚII care au intrat ASTĂZI în vigoare: Masca redevine obligatorie pe stradă, iar certificatul verde devine esențial LISTA| Noile RESTRICȚII care au intrat ASTAZI in vigoare: Masca redevine obligatorie pe strada, iar certificatul verde devine esențial LISTA| Noile RESTRICȚII care au intrat ASTAZI in vigoare: Masca redevine obligatorie pe strada Noile restrictii aprobate de autoritati intra in vigoare luni, la miezul noptii, ele vizand in principal folosirea pe scara larga a certificatului verde, astfel incat fara acest document se va putea intra doar in magazinele esentiale. Purtarea mastii de protectie redevine obligatorie peste tot, inclusiv pe strada, se reintroduc restrictiile de circulatie pe timpul noptii,… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noile restrictii aprobate de autoritati intra in vigoare luni, la miezul noptii, ele vizand in principal folosirea pe scara larga a certificatului verde, astfel incat fara acest document se va putea intra doar in magazinele esentiale. Purtarea mastii de protectie redevine obligatorie peste tot, inclusiv…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a stabilit inca de vineri o serie de noi restrictii, care au fost adoptate de Guvern si se vor aplica de luni. Printre masurile principale se numara: purtarea mastii pe strada, nevaccinatii nu vor mai putea merge decat la farmacie si la magazinele alimentare,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat astazi restricțiile care urmeaza sa fie aplicate incepand de luni pentru o perioada de 30 de zile. Pentru a intra in vigoare, masurile trebuie validate și prin hotarare de Guvern. Certificatul verde va fi obligatoriu pentru accesul in instituții,…

- Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, vineri, dupa sedinta de Guvern, ca accesul in mall-uri va fi permis, incepand de luni, doar in baza certificatului verde sau a dovezii trecerii prin boala. El a explicat ca in magazinele esentiale, alimentare sau farmacii, va fi permis accesul si celor nevaccinati,…

- Directorul Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat vineri, 22 octombrie, dupa ședința de Guvern in care s-au aprobat restricțiile care vor fi impuse pentru a limita raspandirea COVID-19, ca oamenii vor trebui sa poarte masca de protecție și daca merg pe strada, excepțiile…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat, vineri, restricțiile care urmeaza sa fie aplicate incepand de luni pentru o perioada de 30 de zile. Pentru a intra in vigoare, masurile trebuie validate și prin hotarare de Guvern.... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Masca va deveni obligatorie pe strada, magazinele se vor inchide de la ora 22:00, școlile vor ramane deschise indiferent de rata de infectare, iar cei vaccinați sau trecuți prin boala vor putea participa la evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) in localitațile cu rata de infectare…

- Masca redevine obligatorie pe strada in localitațile cu incidența mai mare de 6/1.000 de locuitori. Comitetul Național pentru Situatii de Urgența a adoptat joi seara o Hotarare prin care instituie obligativitatea purtarii maștii nu doar in spațiile inchise, ci și pe strada. Masura va fi aplicata in…