- Liderii sindicatelor din invațamant și prim-ministrul Marcel Ciolacu s-au intalnit, vineri, 24 noiembrie, la Guvern, pentru a discuta despre creșterile salariale ale profesorilor de la 1 ianuarie. La discuții a fost prezenta Ligia Deca, ministrul Educației.

- Organizația Mondiala a Sanatații a dat o noua alerta epidemiologica privind rujeola la nivel global. Numarul cazurilor a crescut alarmant peste tot. Inclusiv la noi in tara – avem mii de cazuri de la inceputul anului. Cele mai multe cazuri au fost inregistrate de la inceputul anului in judetul Mures,…

- In timp ce președintele Klaus Iohannis se afla in turneu in Africa și merge in vizita in Republica Cabo Verde (Republica Capului Verde), premierul Marcel Ciolacu participa, miercuri, la poligonul de trageri din Capu Midia, din județul Constanța. Potrivit anunțului facut de Guvern, exercițiul militar,…

- Ministrul de Finanțe nu renunța la observațiile privind bugetul alocat majorarilor promise la Legea pensiilor. Marcel Boloș nu a vrut sa avizeze legea care este pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de joi, decat daca pune obervațiile privind impactul bugetar cu indexarea și recalcularea pensiilor.…

- Liga Studenților Iași a depus o plangere penala la DNA impotriva ministrului Educației, Ligia Deca, pentru abuz in serviciu deoarece „amana de peste 3 luni elaborarea și adoptarea metodologiei prin care studenții sa beneficieze de reducerea de 90% la transportul local”. „Liga Studenților (LS IAȘI) a…

- Elevii de gimnaziu și liceu vor putea alege ca disciplina opționala “Istoria, robia și deportarea romilor”, iar liceenii vor mai studia o noua disciplina obligatorie: “Istoria Comunismului”, a spus Ligia Deca, marți, cu ocazia ceremoniei dedicate introducerii la nivel național a predarii disciplinei…

- Marcel Ciolacu nu mai umbla cu sutele de lei in buzunarul de la piept. el a fost pus in situația de a-l ruga pe prietenul sau din partid și din copilarie, Lucian Romașcanu, sa-i achite cumparaturile facute la un targ din Buzau. Premierul Ciolacu a vizitat, vineri, la Buzau, Targul de Carte Gaudeamus…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat ca produsele consumate de romani in perioada sarbatorilor de iarna ar putea fi incluse in ordonanța care prevede limitarea adaosurilor comerciale. Ministrul Agriculturii a spus, la finalul ședinței de Guvern de astazi, ca iși dorește ca ordonanța privind…