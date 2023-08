Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat vineri un decret care ii obliga pe membrii formatiunilor paramilitare sa depuna juramant fata de Rusia, la fel ca soldatii din armata regulata, la doua zile dupa presupusa moarte a seful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, informeaza AFP, scrie AGERPRES.…

- Liderul cecen Ramzan Kadirov, un aliat fidel al lui Putin si ale carui forte au luptat frecvent alaturi de unitati din gruparea paramilitara rusa Wagner in Ucraina, lauda mostenirea lui Evgheni Prigojin dupa presupusa moarte a liderului Wagner in prabusirea unui avion , relateaza Stiripesurse . „Eram…

- Președintele rus Vladimir Putin a facut joi, 24 august, prima declarație publica moartea anunțata a lui Evgheni Prigojin, in urma prabușirii unui avion privat, miercuri seara, intr-o regiune din Rusia. Liderul de la Kremlin și-a exprimat condoleanțele fața de familiile victimelor, iar despre liderul…

- Un avion care ii aparține fondatorului grupului Wagner, Evgheni Prigojin, s-a prabușit in regiunea rusa Tver. „Bucatarul lui Putin” era pe lista pasagerilor, potrivit agenției de presa ruse Tass, care citeaza o declarație a agenției federale de transport a Rusiei. Un al doilea avion al Wagner s-a intors…

- Deși lumea il credea in exil in Belarus, dupa revolta eșuata a mercenarilor Wagner de luna trecuta, Evgheni Prigojij a fost depistat, joi, 27 iulie, la la Sankt Petersburg, intr-o intalnire cu un demnitar african in marginea summitului Rusia Africa, scrie CNN.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sambata seara, 24 iunie, ca revolta trupelor Wagner in Rusia, care intre timp s-a oprit, a scos la iveala „un haos total” in aceasta țara, iar „omul de la Kremlin este evident foarte speriat”, transmite CNN.„Astazi, lumea a putut vedea ca șefii Rusiei…

- Retorica liderului PMC Wagner, Evgheni Prigojin, se transforma in nesupunere fața de liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și fața de autoritațile ruse, potrivit unei analize a serviciilor de informații ale Ministerului britanic al Apararii, publicata pe 15 iunie pe Twitter.In analiza serviciilor…

- Șeful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a criticat din nou extrem de dur regimul Putin și acoliții pe care dictatorul rus i-a numit pentru a conduce efortul rusesc de razboi impotriva Ucrainei. Prigojin spune ca „facțiunile” de la Kremlin „distrug statul rus”, relateaza The Guardian.