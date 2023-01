Aproape 51.000 de persoane sunt inscrise in registrul cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, a anunțat Inspectoratul General al Poliției Romane (IGPR). Potrivit unui comunicat al IGPR, in perioada 20 – 26 ianuarie 2023, in urma acțiunilor desfașurate au fost luate in supraveghere 273 de persoane, fața de care organele judiciare au dispus masuri preventive. Astfel, fața de 74 de persoane a fost dispusa masura arestului la domiciliu, iar fața de 199 de persoane cea a controlului judiciar. In prezent, se afla in supraveghere…