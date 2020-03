Lista morților se întinde pe pagini întregi în ziarele din Italia Situație dramatica in provincia Bergamo din Italia, acolo unde epidemia de coronavirus a lovit cel mai puternic. Crematoriul funcționeaza 24 de ore din 24, existand liste de așteptare pentru inmormantari si incinerari. Au murit atat de multi oameni, incat rubrica de decese a ziarului local L’Eco di Bergamo a ajuns sa se intinda pe 10 pagini. Un timp, s-a intrebat daca secțiunea de decese și comemorari nu ar trebui sa fie pusa in paginile finale ale ziarului, pentru a reduce efectul emoțional asupra persoanelor care citesc. Insa a decis ca oamenii trebuie sa vada ce se intampla. Așa ca numele morților… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

