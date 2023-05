Lista morții. Băiatul de 14 ani care și-a ucis colegii la școala din Belgrad și-a ales victimele după ce a fost agresat Autoritațile de la Belgrad au prezentat filmul masacrului de la școala gimnaziala din Belgrad, unde baiatul de 14 ani a deschis focul și a ucis opt elevi și un paznic, ranind și alte șapte persoane. Conform șefului Poliției, baiatul avea totul planificat de o luna. El iși facuse o lista cu victimele, dupa ce ar […] The post Lista morții. Baiatul de 14 ani care și-a ucis colegii la școala din Belgrad și-a ales victimele dupa ce a fost agresat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

