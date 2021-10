Stiri pe aceeasi tema

- Programul de guvernare si lista Guvernului Ciolos urmeaza sa fie aprobate duminica dupa-amiaza de conducerea USR, pentru ca luni sa fie depuse la Parlament in vederea declansarii procedurii de investire a noului Cabinet. Conform listei prezentate de Antena 3, surpriza este la Ministerul Sanatații,…

- Programul de guvernare si lista Guvernului Ciolos urmeaza sa fie aprobate duminica dupa-amiaza de conducerea USR, pentru ca luni sa fie depuse la Parlament in vederea declansarii procedurii de investire a noului Cabinet. In opinia premierului desemnat Dacian Ciolos, printre membrii Executivului ar trebui…

- Programul de guvernare si lista Guvernului Ciolos urmeaza sa fie aprobate duminica dupa-amiaza de conducerea USR, pentru ca luni sa fie depuse la Parlament in vederea declansarii procedurii de investire a noului Cabinet. In opinia premierului desemnat Dacian Ciolos, printre membrii Executivului ar trebui…

- Programul de guvernare si lista Guvernului Ciolos urmeaza sa fie aprobate duminica dupa-amiaza de conducerea USR, pentru ca luni sa fie depuse la Parlament in vederea declansarii procedurii de investire a noului Cabinet. In opinia premierului desemnat Dacian Ciolos, printre membrii Executivului ar trebui…

- USR merge inainte și fara susținerea foștilor parteneri de Coaliție. Așa ca a decis sa depuna, luni, in Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Biroul Național al USR s-a intrunit, vineri, la solicitarea premierului desemnat Dacian Cioloș și a stabilit un calendar clar pentru zilele urmatoare.…

- Deputatul USR Ionut Mosteanu anunțat, joi, ca, in cazul in care incercarea de refacere a coalitiei va esua, USR este pregatit sa vina in fata Parlamentului cu o propunere de Cabinet si un program de guvernare, care vor fi decise in Comitetul Politic al USR de duminica. El nu a exclus ca din Cabinet…

- Miniștrii USR PLUS, in frunte cu vicepremierul Dan Barna, și-au dat demisia din Guvernul condus de Florin Cițu. Toți cei cinci miniștri, ramași din cei șase pe care USR PLUS i-a avut in Guvern, dupa revocarea lui Stelian Ion, au DEMISIONAT luni seara, la ora 19.00, dupa ședința formațiunii de la Parlament.…

- Ședința de Guvern cu interimarul de la justiție Lucian Bode va avea loc vineri, de la ora 16, astfel ca Executivul poate adopta Programul național de dezvoltare Anghel Saligny, in valoare de 10 miliarde de euro. De altfel, premierul Florin Cițu a anunțat inca miercuri seara, cand l-a revocat pe ministrul…