- USR PLUS a decis, marți noaptea, miniștrii propuși sa faca parte din Guvernul de coaliție. Este vorba de Dan Barna, Catalin Drula, Claudiu Nasui, Stelian Ion, Cristian Ghinea, Vlad Voiculescu și Ciprian...

- Lista de miniștri ai alianței USR- UDMR - PNL va fi depusa in aceasta dimineața la Parlament, conform unor informații pe surse. Dupa ce PNL a decis cine sunt miniștrii pe care ii susține pentru portofoliile negociate, lista Guvernului Florin Cițu este completa, astfel ca miercuri dimineața vor incepe…

- Dupa ce PNL a decis cine sunt miniștrii pe care ii susține pentru portofoliile negociate, lista Guvernului Florin Cițu este completa, astfel ca miercuri dimineața vor incepe audierile in comisii, pentru ca seara sa aiba loc votul de investitura in Plenul Parlamentului. Vezi și: Primul SONDAJ…

- Conducerea USR-PLUS valideaza marți seara numele miniștrilor pe care îi propune în Guvernul Cîțu. Doi dintre ei se vor întoarce la Palatul Victoria unde au ocupat posturi în Cabinetul Cioloș. Este vorba de Cristian Ghinea și Vlad Voiculescu, la Fonduri Europene și Sanatate.…

- UDMR anunța ca a decis asupra persoanelor desemnate din partea Uniunii pentru funcțiile de miniștri în viitorul guvern condus de Florin Cîțu. Astfel, la Ministerul Dezvoltării este propus Cseke Attila, la Mediu Tánczos Barna, iar pentru funcția de ministru al Tineretului și Sportului…

- Copresedintii USR PLUS, Dan Barna si Dacian Ciolos, au anuntat vineri seara, in urma negocierilor cu PNL si UDMR, ca USR PLUS ar urma sa detina sase portofolii in viitorul Guvern de coalitie, potrivit AGERPRES. Este vorba despre Ministerele: Justitiei, Transporturilor, Sanatatii, Fondurilor Europene,…

- In urma unei zile lungi de negocieri, PNL, USR-PLUS și UDMR au ajuns la o concluzie intermediara privind imparțirea portofoliilor in urmatorul guvern. Ministerele se impart aproape egal intre primele doua partide, dar PNL obține funcțiile de premier și pe cea de președinte al Camerei Deputaților. UDMR…

- Marți, liderii PNL, USR PLUS și UDMR s-au intalnit din nou la Vila Lac pentru a negocia formarea unei coaliții de guvernare. Dar surse oficiale au declarat ca și ziua de marți s-a incheiat fara un rezultat. „Negocierile s-a blocat, liberalii vor in continuare șefia Camerei Deputaților pentru Ludovic…