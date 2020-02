Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban vine în Parlament cu aceiași miniștri, Biroul Executiv al PNL aprobând luni dimineața, în unanimitate, lista cabinetului care va fi depusa astazi, alaturi de programul de guvernare modificat în sensul ca au fost scoase din document masurile deja adoptate pâna…

- PNL a aprobat noul Cabinet, care are aceeasi componenta ca cel anterior. Orban: "Sunt multumit de activitatea fiecarui ministru" Liderul liberalilor, prim-ministrul desemnat Ludovic Orban, a anuntat luni ca Biroul Executiv al PNL a aprobat in unanimitate componenta Cabinetului pe care il va…

- PNL a aprobat noul Cabinet Orban, care are aceeasi componenta ca cel anterior Biroul Executiv al PNL a aprobat, luni, noul Cabinet Orban, care are aceeasi componenta ca cel anterior, potrivit unor surse liberale, citate de Agerpres. Lista de miniştri propusă de premierul desemnat Ludovic Orban…

- Surse: PNL a aprobat noul Cabinet Orban, care are aceeasi componenta ca cel anterior Biroul Executiv al PNL a aprobat, luni, noul Cabinet Orban, care are aceeasi componenta ca cel anterior, potrivit unor surse liberale, citate de Agerpres. Lista de miniştri propusă de premierul desemnat Ludovic…

- Biroul Executiv al PNL a aprobat, luni, noul Cabinet Orban, care are aceeasi componenta ca cel anterior, potrivit unor surse liberale. Lista de ministri propusa de premierul desemnat Ludovic Orban este: * Raluca Turcan – viceprim-ministru * Florin Citu – ministrul Finantelor Publice * Marcel Vela –…

- Premierul nominalizat Ludovic Orban depune luni la Parlament programul de guvernare actualizat si lista guvernului, pentru a incepe procedura de investire a Executivului. Biroul Executiv al PNL a aprobat lista de ministri propusa de premierul desemnat Ludovic Orban:* Raluca Turcan…

- Primul-ministru desemnat Ludovic Orban, impreuna cu mai multi ministri ai cabinetului sau si cu ambasadorul SUA la Bucuresti au efectuat vineri o vizita in Craiova. In prima parte a zilei, delegatia oficiala a mers la producatorul de locomotive si rame electrice Softronic. Apoi a urmat vizita in uzina…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a dispus luni, investigatii asupra incidentului din portul Constanta, în care o nava care avea la bord 14.600 de ovine s-a înclinat la 60 de grade ramânâd la marginea senalului navigabil, potrivit unui comunicat al Ministerului, scrie Mediafax.…