Stiri pe aceeasi tema

- O noua serie de masuri de relaxare vor fi aplicate de luni pe teritoriul Romaniei, intre acestea numarandu-se deschiderea mall-urilor, cu exceptia restaurantelor, cafenelelor, locurilor de joaca, salilor de jocuri si cinematografelor situate in interiorul acestora, precum si deschiderea piscinelor exterioare…

- Dupa 15 iunie vor fi redeschise mall-urile, vor fi permise evenimentele private, mersul la sala de fitness sau la piscina exterioara. De asemenea, creste numarul de participanti la evenimentele private. Astfel, vor fi permise evenimente cu 20 de participanti, organizate în…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a stabilit o serie de masuri ce sunt menite sa relaxeze restricțiile impuse de epidemia de COVID-19. Intre acestea se numara deschiderea mall-urilor, a piscinelor, a salilor de sport, dar și dispoziții ce au in vedere organizarea evenimentelor.

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a stabilit o serie de masuri ce sunt menite sa relaxeze restricțiile impuse de epidemia de COVID-19. Intre acestea se numara deschiderea mall-urilor, a piscinelor, a salilor de sport, dar și dispoziții ce au in vedere organizarea evenimentelor.

- Masurile de relaxare care au fost aplicate de la 1 iunie nu vor scuti romanii de grija amenzilor. Acestea raman in vigoare cel puțin pana la ridicarea starii de alerta, masura preconizata a avea loc pe 15 iunie.Astfel, persoanele care nu poarta masca de protecție in spațiile publice inchise (magazine,…

- Demersurile liberarilor in obtinerea fondurilor europene Deputatul Cristian Buican sustine caeste meritul majoritații covarșitoare a romanilor care a respectat regulile de conduita sanitara si le multumeste pe aceasta cale, dar si datorita modului in care guvernul PNL a gestionat, pana in prezent, criza…

- Romania se afla, incepand cu 1 iunie 2020, la jumatatea perioadei starii de alerta, instituite in tara noastra incepand cu data de 15 mai 2020, in contextul pandemiei de COVID-19. Odata cu trecerea de la starea de urgenta la starea de alerta, presedintele Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban si ministrul…

- Incepand din 1 iunie 2020 cateva activitați care au fost interzise pe perioada starii de urgența vor redeveni posibile: 1. Se redeschid terasele, dar cu impunerea unor masuri foarte speciale. Astfel, mesele vor fi la cel puțin doi metri și vom putea sta maxim 4 persoane la o masa. 2. Se deschid plajele.…