- Nu sunt foarte multe companii mari care au decis se retraga din Rusia, daca ne uitam pe datele agregate de Yale School of Management. Pe langa cele care nu au prea luat deloc masuri, altele au preferat sa amane investiții, sa-și suspende activitatea sau sa o reduca.

- Canada a sanctionat companii precum Russian Helicopters, Admiralty Shipyards, Irkut, Sukhoi, potrivit TASS. Autoritatile canadiene au aplicat si o interdictie asupra importului de produse petroliere din Rusia in contextul invaziei din Ucraina.

- Peste 330 de companii și mari corporații occidentale au anunțat ca nu vor mai face afaceri cu Rusia ori au decis sa-și inceteze producția in aceasta țara, din momentul in care armata rusa a invadat Ucraina, pe 24 februarie 2022. Lista a fost intocmita de Yale School of Management și este actualizata…

- Sute de companii din intreaga lume s-au retras de pe piața Rusiei ca urmare a atacarii Ucrainei. Deranjat de aceasta mișcare impotriva Rusiei, Putin declara ca dorește ca firmele care sunt deținute in proporție de peste 25% de intreprinderile ‘’statelor neprietenoase’’ sa fie plasate in administrație…

- Companiile Mastercard si Visa au anuntat ca isi suspenda operatiunile in Rusia in semn de protest fata de invazia Ucrainei, transmite BBC. Mastercard a transmis, sambata, ca bancile rusesti nu vor mai fi sustinute de reteaua sa si ca orice card emis de companie in afara tarii nu va functiona la comerciantii…

- Dupa invadarea Ucrainei și declanșarea razboiului acolo, Rusia incepe sa sufere consecințele faptelor sale. A primit numeroase sancțiuni din partea multor state și mai multe companii mari internaționale au decis sa paraseasca Rusia.

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a anunțat lista de cereri pe care Rusia le-a inaintat Ucrainei in negocierile de pina acum. Acestea vizeaza „demilitarizarea” și „denazificarea” Ucrainei. Lista de cereri anunțata de Lavrov: {{598627}}„Crimeea este un subiect care nu se discuta. Crimeea face…