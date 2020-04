Lista magazinelor care livrează la domiciliu: de la cunoscutele Bringo și Glovo, la SuperMercato și MegaMarket In ultimele saptamani, serviciile de livrare ale marilor lanțuri de magazine, precum Bringo și parteneriatul Kaufland-Glovo, au fost suprasolicitate de comenzile clienților, iar alte firme au aparut pe piața, acoperind o cerere din ce in ce mai mare in aceasta perioada, dominata de restricțiile de circulație. Retaileri precum Cora și Auchan și-au dezvoltat magazine online și au creat coșuri cu alimente care pot fi cumparate direct de pe site, iar alte companii și-au extins liniile de business pentru a face fața crizei și a raspunde cererilor, precum WatchShop și Bonami. In articol gasiți o… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care au fost testate pozitiv la Covid-19 și se trateaza la domiciliu, care sunt cu suspecție la Covid-19 ori sunt in autoizolare, vor fi monitorizate printr-un sistem online. Platforma, care va fi lansata de primarie, va permite pacienților bolnavi sa introduca zilnic date despre starea lor…

- Epidemia de coronavirus schimba abordarea și in invațamant. Admiterea la facultate s-ar putea face de acum inainte exclusiv online, pentru a limita contactul dintre candidați și comisia de evaluare.

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, sambata, ca este activa platforma electronica formular.sts.ro, pentru completarea online a declaratiilor pe proprie raspundere si a adeverintelor de angajator. ‘Platforma operationalizata pe site-ul Serviciului de Telecomunicatii Speciale le permite cetatenilor…

- Primaria Municipiului Constanta impreuna cu Orange Romania pun la dispozitia elevilor, parintilor si profesorilor o platforma gratuita de lectii online care vine in sprijinul actului educational in aceasta perioada in care unitatile de invatamant sunt inchise.Decebal Fagadau, primarul municipiului Constanta:ldquo;Punem…

- Mai multe tari au fost adaugate pe lista cu statele care au peste 500 de cazuri confirmate de infectie cu noul coronavirus, in cazul carora se impune izolarea la domiciliu a cetatenilor romani care vin din acestea. Pe lista actualizata, publicata de Institutul Național de Sanatate Publica, au fost adaugate…

- Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei vine in sprijinul copiilor care stau acasa in aceasta perioada, prin lansarea unei platforme online de cursuri demonstrative, #scoalafdvdr, susținute de profesorii Clubului de Excelența. Cursurile sunt concepute exclusiv pentru mediul online și cuprind…

- Romania a luat noi masuri pentru a limita raspandirea coronavirusului și a inchis toate restaurantele, terasele, barurile, pub-urile și cafenelele. Totuși, acestea pot face livrari la domiciliu. ”Se suspenda activitatea de servire și consum a produselor alimentare și bauturilor alcoolice și nealcoolice,…

- Poti alege in liniste, platesti cu cardul, nu mai stai la coada, nu mai tragi de plase si (foarte important!) reduci riscul de a intra in contact cu un posibil purtator de coronavirus, asimptomatic sau in perioada de incubatie. Cumparaturile online reprezinta o varianta pe care merita sa o…