- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca listele pentru alegerile parlamentare ale organizatiei de la Vrancea au fost invalidate de Consiliul Politic National al formatiunii, adaugand ca el considera ca nu este oportun ca Marian Oprisan sa candideze pentru Senat. "Listele de la Vrancea…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a anuntat miercuri ca lista candidatilor PSD Vrancea a fost invalidata de Consiliului Politic National al partidului si a adaugat ca nu este oportuna candidatura lui Marian Oprisan la Senat, iar acesta ar trebuie sa ramana vicepresedinte al Consiliului Judetean Vrancea.

- Fostul premier și ex-liderul PSD, Viorica Dancila, spune ca prezența sa pe listele social-demcoraților pentru alegerile parlamentare va arata ca „Liviu Dragnea nu mai are nicio influența” in partid. ​„Am spus ca inca mai are influenta Liviu Dragnea in Teleorman ca a vorbit cu unii lideri judeteni pentru…