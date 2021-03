Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Vlad-Emanuel Duruș a precizat ca a avut loc reunirea Comitetului Județean pentru Situații de Urgența in ședința extraordinara, in sistem online, pentru actualizarea in conformitate cu evoluția situației epidemiologice și rata de incidența comunicata de catre Direcția de Sanatate Publica Maramureș…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența s-a reunit in ședința extraordinara și a actualizat, in contextul evoluției situației epidemiologice și a ratei de incidența comunicate de catre DSP Maramureș la nivelul unitaților administrativ-teritoriale, masurile și regulile care trebuie respectate in…

- In urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgența de astazi, 20 februarie 2021, s-a dispus instaurarea scenariului galben la nivelul localitaților Șugag și Meteș. Art. 1. (1) La nivelul comunelor Șugag și Meteș, unde rata de incidența cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor de imbolnavire…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența s-a reunit in ședința extraordinara și a actualizat, in contextul evoluției situației epidemiologice și a ratei de incidența comunicate de catre DSP la nivelul unitaților administrativ-teritoriale, masurile și regulile care trebuie respectate in perioada…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența s-a reunit in ședința extraordinara și a actualizat, in contextul evoluției situației epidemiologice și a ratei de incidența comunicate de catre DSP la nivelul unitaților administrativ-teritoriale, masurile și regulile care trebuie respectate in perioada…

- In contextul evolutiei situatiei epidemiologice si a ratei de incidenta comunicate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Maramures a stabilit mai multe masuri. Potrivit declaratiei presedintelui CJSU, prefectul Nicolae Silviu Ungur, acestea…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Brașov a adoptat astazi Hotararea nr. 17/2021, privind constatarea incidenței cumulate a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in ultimele 14 zile, in unitațile administrativ-teritoriale Cristian și Harman, care prevede urmatoarele: ■ Art.1 Ca urmare…

- Doar trei localitati din Harghita au o rata de infectare cu noul coronavirus mai mare de 1,5 la mia de locuitori, in aceste cazuri fiind aplicate masurile de restrictie specifice, anunța AGERPRES. Potrivit ultimei hotarari a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Harghita,…