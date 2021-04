LISTA localităților din județul Ilfov aflate în carantină Masura carantinei a fost prelungita pentru inca 14 zile in trei localitați din județul Ilfov. Prefectura Ilfov a anunțat ca in Otopeni, Berceni și Branești carantina va fi prelungita. Carantina se prelungește de joi, pentru urmatoarele 14 zile. Potrivit ordinelor semnate de șeful DSU, in orașul Otopeni și in comuna Berceni rata de incidența a Civid este de 14,88 la mia de locuitori. In aceste localitați carantina este prelungita de joi, de la ora 22.00, pana in 15 aprilie, 22.00. In comuna Branești, rata de incidența este de 5,98 la mia de locuitori, iar carantina este prelungita cu 7 zile, pana… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Masura carantinei a fost prelungita pentru inca 14 zile in trei localitați din județul Ilfov. Prefectura Ilfov a anunțat ca in Otopeni, Berceni și Branești carantina va fi prelungita. Carantina se prelungește de joi, pentru urmatoarele 14 zile. Potrivit ordinelor semnate de șeful DSU, in orașul Otopeni…

- Masura de carantina zonala se prelungește cu 14 zile pentru comuna Berceni și orașul Otopeni, incepand de joi, 1 aprilie, ora 22:00, pana la 15 aprilie, ora 22:00, a anunțat Prefectura Iflov, potrivit Mediafax. De asemenea, in Branești carantina va fi prelungita cu 7 zile.Potrivit ordinelor semnate…

- Masura de carantina zonala se prelungeste, de joi seara, pentru localitatile Otopeni si Berceni cu 14 zile, iar pentru Branesti cu sapte zile, potrivit Prefecturii Ilfov. Ordinele sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, prevad pentru Otopeni si Berceni prelungirea…

- Masura de carantina zonala se prelungeste, de joi seara, pentru localitatile Otopeni si Berceni cu 14 zile, iar pentru Branesti cu sapte zile, potrivit Prefecturii Ilfov. Ordinele sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, prevad pentru Otopeni si Berceni prelungirea…

- Prefectura Ilfov a anunțat ca in orașul Otopeni și in comuna Berceni carantina va fi prelungita de joi cu 14 zile. De asemenea, in Branești carantina va fi prelungita cu 7 zile, potrivit Mediafax.

- Prefectura Ilfov a anunțat ca in orașul Otopeni și in comuna Berceni carantina va fi prelungita de joi cu 14 zile. De asemenea, in Branești carantina va fi prelungita cu 7 zile. Potrivit ordinelor semnate...

- Autoritațile au luat decizia sa prelungeasca carantina pentru inca 14 zile in comunele ilfovene Chiajna si Cornetu. Carantina a fost prelungita cu inca doua saptamani. Masura se aplica de marți seara. Conform prefecturii Ilfov, ordinele sefului DSU, secretar de stat dr. Raed Arafat, stipuleaza prelungirea…

- Domnesti, Jilava, Pantelimon si Voluntari sunt localitatile din judetul Ilfov care vor intra in carantina de sambata, 20 martie, incepand cu 22:00. Aici, rata de infectare se apropie de 7 la mia de locuitori. Branesti, Otopeni si Berceni sunt in carantina inca de joi. Intrarea si iesirea din localitate…