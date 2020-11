Lista localitatilor din judetul Constanta care ar urma sa intre in carantina

Stiri pe aceeasi tema

- Carantina in orașele Zalau, Cehu Silvaniei și Jibou, din județul Salaj, este prelungita, incepand de joi, cu 14 zile, potrivit unui ordin semnat de secretarul de stat Raed Arafat, potrivit Mediafax. „La propunerea Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Salaj, comandantul acțiunii,…

- Cinci localitați din județul Cluj au fost introduse in carantina printr-o decizie a Departamentului pentru Situații de Urgența, la propunerea Comitetului Județean pentru Situații de Urgența. Este vorba despre sate din doua comune unde rata de infectare cu virusul SARS CoV-2 a crescut foarte mult.…

- Cinci localitați din județul Cluj au fost introduse in carantina printr-o decizie a Departamentului pentru Situații de Urgența, la propunerea Comitetului Județean pentru Situații de Urgența. Este vorba...

- Prefectul Liliana Oneț a convocat o ședința a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența in cadrul careia ținand cont de propunerea Direcției de Sanatate Publica Timiș și avizele Institutul Național de Sanatate Publica – Centrul Național de .... The post Noi decizii privind restricțiile in județul…

- Orașul Gherla va intra in carantina de vineri, conform unei decizii a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Cluj.Rata incidenței cazurilor din ultimele 14 zile din Gherla a ajuns luni, doi noiembrie, la 8,05 la mie. In Dej, rata este de 7,64 la mia de locuitori, dar acest oraș nu va fi inchis.Ședința…

- Scenariile de functionare a 18 unitati de invatamant din judetul Constanta au fost modificate In cadrul Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Constanta au fost analizate scenariile de functionare a scolilor din judet, context in care au fost facute modificari in cazul a 18 unitati de invatamant.…

- In cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, desfașurata astazi, 7 octombrie 2020, in sistem audioconferința, au fost adoptate trei hotarari: Avand in vedere creșterea numarului de infectari la nivelul unitaților de invațamant din județul Buzau, CJSU a adoptat urmatoarele masuri:-…

- DECIZII… Zece unitați de invațamant din județ au suspendat, la cererea Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Vaslui, cursurile «fața in fața» pentru anumite clase. La Liceul „Ștefan Procopiu”, spre exemplu, sunt doua clase (a X-a E profesional și a XI-a D profesional) de elevi care vor intra…