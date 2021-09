Lista localităților din Ilfov aflate în scenariul roșu. Ce măsuri intră în vigoare de sâmbătă Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ilfov a dispus, in sedinta de vineri, masuri pentru un total de 26 de localitati cu incidenta COVID-19 peste 3 la mia de locuitori. Potrivit actualizarii, de sambata sunt restricții in Tunari, Voluntari, Popești Leordeni sau Ștefaneștii de Jos. Rata de incidenta COVID-19 la mia de locuitori in aceste localitati este vineri urmatoarea: Balotesti – 3,59, Berceni – 4,61, Branesti – 4,44, Ciolpani – 4,23, Cernica – 3,76, Ciorogarla – 3,07, Clinceni – 4,33, Copaceni – 3,71, Corbeanca – 4,18, Cornetu – 3,03, Darasti-Ilfov – 5,15, 1 Decembrie – 3,19,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

