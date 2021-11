Stiri pe aceeasi tema

- Incidenta cazurilor de COVID-19 cumulata la 14 zile este mai mare sau egala cu 6 la mia de locuitori in 190 de orase, in scadere fata de ziua precedenta, arata Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit GCS, incidenta este peste 10 la mia de locuitori in 50 de orase. Orasele cu cea mai mare incidenta…

- O comuna din Alba, locul 3 pe țara la rata de infectare cu Covid-19: Incidența de 22,46 la mia de locuitori O comuna din Alba, locul 3 pe țara la rata de infectare cu Covid-19: Incidența de 22,46 la mia de locuitori Comuna Mogoș din Județul Alba este pe locul al treilea pe țara la rata de infectare…

- 294 de orașe și municipii din tara au incidenta cazurilor de COVID-19 mai mare sau egala cu 3 la mia de locuitori, potrivit datelor anunțate astazi, 4 noiembrie 2021, de Grupul de Comunicare Strategica. Cea mai ridicata rata de infectare este inregistrata in comuna Saceni, județul Teleorman: 29,89.…

- The incidence of COVID-19 cases cumulated at 14 days is greater than or equal to 6 per thousand inhabitants in 198 cities, down from the previous day, the Strategic Communication Group (GCS) reported on Thursday, Agerpres informs. According to GCS, the incidence is over 10 per thousand inhabitants…

- Incidenta cazurilor de COVID-19 cumulata la 14 zile este mai mare sau egala cu sase la mia de locuitori in 201 orase, a informat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Potrivit GCS, incidenta este peste 10 la mie in 74 de orase. Orasele cu cea mai mare incidenta sunt: Otopeni (Ilfov) – 21,21Popesti-Leordeni…

- Incidenta cazurilor de COVID-19 cumulata la 14 zile este mai mare sau egala cu sase la mia de locuitori in 186 de orase si 988 de comune, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. Potrivit GCS, incidenta este peste 10 la mie in 64 de orase. Orasele cu cea mai mare incidenta: Otopeni (Ilfov) – 22,08Popesti-Leordeni…

- Fundația Mereu Aproape și RURIS lupta impotriva abandonului școlar: 5.000 de elevi din 44 de școli din toate regiunile țarii au primit ghiozdane complet echipate pentru noul an școlar București, 27 septembrie 2021 – Desfașurat pentru al cincilea an consecutiv de Fundația Mereu Aproape și partenerul…

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 4.441 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Pana astazi, 35.286 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS…