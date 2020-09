Stiri pe aceeasi tema

- "In privinta deschiderii scolii, lucrurile sunt clare. Atat presedintele cat si Guvernul au anuntat modalitatea de deschidere a scolii, in functie de raspandirea al virusului. Pana la 1 la mie, se poate incepe pe scenariul verde - cu copii in clasa. Intre 1 si 3 la mie rata infectarii, cazuri…

- Au fost confirmate 20 de noi cazuri de COVID-19 in județ, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise vineri, 21 august, de catre Direcția de Sanatate Publica. In total, de la inceputul pandemiei in județul Alba au fost inregistrate 991 de imbolnaviri. Localitațile din care provin cazurile noi…

- Au fost confirmate 14 noi cazuri de COVID-19 in județ, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise joi, 20 august, de catre Direcția de Sanatate Publica. In total, de la inceputul pandemiei in județul Alba au fost inregistrate 971 de imbolnaviri. Localitațile din care provin cazurile noi (20 august):…

- Au fost confirmate 13 noi cazuri de COVID-19 in județ, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise miercuri, 19 august, de catre Direcția de Sanatate Publica. In total, de la inceputul pandemiei in județul Alba au fost inregistrate 957 de imbolnaviri. Localitațile din care provin cazurile noi…

- Au fost confirmate 16 cazuri noi de COVID-19 in județ, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise vineri, 14 august, de catre Direcția de Sanatate Publica. In total, de la inceputul pandemiei in județul Alba au fost inregistrate 880 de imbolnaviri. Localitațile din care provin cazurile noi (14…

- Au fost confirmate 13 cazuri noi de COVID-19 in județ, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise joi, 13 august, de catre Direcția de Sanatate Publica. In total, de la inceputul pandemiei in județul Alba au fost inregistrate 864 de imbolnaviri. Localitațile din care provin cazurile noi (13 august):…

- Au fost confirmate 12 cazuri noi de COVID-19 in județ, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise vineri, 7 august, de catre Direcția de Sanatate Publica. In total, de la inceputul pandemiei in județ, sunt inregistrate 807 de imbolnaviri. Localitațile din care provin cazurile noi (7 august):…

- Au fost confirmate 18 cazuri noi de COVID-19 in județul Alba, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise joi, 23 iulie, de catre Direcția de Sanatate Publica. Localitațile din care provin cazurile noi (23 iulie): Alba Iulia – 9 cazuri Cugir – 2 Ighiu – 2 Jidvei – 2 Galda de Jos – 1 […] Citește…