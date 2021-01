Stiri pe aceeasi tema

- Secretariatul de Stat pentru Culte a alocat anul trecut o suma record: 750.000 de lei Manastirii „Sf. Cuv. Parascheva", ctitorita de PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe în satul Dobresti, locul sau de naștere. Catedralei Neamului i-au fost de asemenea alocați aproape 70 de milioane…

- Valeriu Gheorghița a anunțat, luni, la Digi24, ca lista bolilor cronice stabilite pentru etapa a doua a campaniei de vaccinare impotriva COVID in Romania a fost definitivata și trimisa direcțiilor de sanatate publica, informeaza HotNews.Conform coordonatorului campaniei de vaccinare, pe lista respectiva…

- Bisericile sunt prezentate mai degraba "negativ" in presa din cauza ca mass-media "exagereaza" unele probleme din activitatea de zi cu zi a cultelor, in loc sa fie mai critice fata de liderii de opinie si politicienii care se exprima public impotriva credintei si a religiei, releva primul barometru…

- Patriarhia Romana reacționeaza dupa ce solicitarea Arhiepiscopiei Tomisului de a permite pelerinajul de Sfantul Andrei a fost respinsa, susținand ca Secretariatul de Stat pentru Culte trebuie sa implice. „Este foarte bine cunoscuta poziția publica a Patriarhiei care pledeaza ferm pentru respectarea…

- UPDATE Patriarhia face apel la autoritați ca in 30 noiembrie sa permita pelerinajul la Peștera Sfantului Apostol Andrei, din comuna Ion Corvin, judetul Constanta, spunand ca in comuna este un numar mic de locuitori (1.992 de oameni) și manifestația se poate organiza, „avand in vedere caracterul exceptional…

- Pelerinajul de Sfantul Andrei a starnit numeroase controverse. Arhiepiscopul Teodosie vrea in continuare ca pelerinajul sa aiba loc in ciuda deciziei instanței și a restricțiilor impuse de autoritați. Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romanie, Vasile Banescu, reamintește ca Biserica incurajeaza respectarea…

- Premierul Ludovic Orban reactioneaza, dupa ce arhiepiscopul Tomisului i-a scris ca nu va ingadui ca dreptul de a-l cinsti pe Sfantul Andrei sa fie calcat in picioare. „Sfatul meu sincer catre Inalt Prea Sfinția Sa Teodosie este sa indemne credincioșii la respectarea regulilor, pentru ca aceste reguli…

- Reprezentantii cultelor religioase au sustinut, la o intalnire de lucru organizata de Secretariatul de Stat cu privire la masurile pentru limitarea raspandirii SARS-CoV-2, ca in perioada anotimpului rece, cand se sarbatoreste si Nasterea Domnului, "trebuie evitata revenirea la masurile care dispuneau…