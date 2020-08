Lista județelor cu restricții pentru cluburi, baruri și terase Lista judetelor unde sunt instituite restrictii orare de functionare pentru terase, cluburi, baruri, sali de jocuri de noroc a fost extinsa, in urma unei decizii de luni a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta. In 17 județe, terasele, barurile și cluburile nu pot incepe programul inainte de orele 06.00 si nu pot depasi orele 24.00, […] The post Lista județelor cu restricții pentru cluburi, baruri și terase appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

