- Joi, 16 aprilie 2020, Ambasada Romaniei la Moscova a informat ca a finalizat elaborarea Listei nominale integrale a 20.718 prizonieri de razboi (militari) și “internați” (civili deportați) romani, decedati intre 1941-1956 in lagarele, spitalele si obiectivele speciale NKVD-MVD, respectiv in batalioanele…

