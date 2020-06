Lista integrală a măsurilor propuse de guvern pentru prelungirea stării de alertă Guvernul propune prelungirea starii de alerta cu 30 de zile și menținerea unor masuri de prevenire a raspandirii coronavirusului. Restaurantele, locurile de joaca și teatrele raman inchise. De asemenea, se menține obligativitatea purtarii maștilor in spații inchise și limitarea la 20 de persoane a evenimentelor din spații inchise. Deplasarea persoanelor in grupuri mai mari de 6, daca nu fac parte din aceeași familie ramane interzisa. Se deschid insa bisericile, dar cu respectarea masurilor de distanțare. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

