- Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au ajuns la un acord politic informal privind bugetul UE pentru anul 2022, cuprinzând și fondurile europene pentru antreprenori și fermieri din statele UE, inclusiv România, relateaza StartupCafe.ro. Bugetul cuprinde angajamente…

- Autoritațile din Bulgaria au inasprit regulile pentru romanii care intenționeaza sa calatoreasca pe teritoriul acestei țari. Odata cu intrarea Romaniei in zona roșie, Bulgaria cere un test PCR negativ, nu mai vechi de 72 de ore, cetațenilor romani, chiar daca sunt vaccinați sau au trecut prin boala,…

- Presedintele Boliviei, Luis Arce, le-a cerut luni tarilor dezvoltate, la deschiderea summitului COP26 privind schimbarile climatice, sa-si asume ''responsabilitatea'' in criza climatica si a criticat ceea ce el a numit ''colonialismul carbonului'', relateaza agentia EFE. Discursurile in care…

- Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii din România vor avea la dispoziție finanțari nerambursabile și credite bancare în valoare totala de sute de milioane de euro, în perioada imediat urmatoare, pentru susținerea afacerilor. Pentru unele intre firmele românești,…

- A doua descalecare a fostului comisar european pe agricultura vine la pachet cu o porție zdravana de tupeu, mizand pe memoria scurta a contemporanilor, orbiți de relieful sanilor Prodancei și a vulcanilor noroioși din media colorata, care ne bantuie neuronul zi de zi. O simpla analiza a prestației tehnocratice…

- Analistii avertizeaza ca peste 100.000 de firme din Romania risca sa se inchida. Blocajul financiar din economie depaseste 320 miliarde de lei, nivel fara precedent in ultimii 10 ani. Peste 100.000...

- Lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat a fost actualizata și intra in vigoare incepand cu data de 10 octomvrie. In acest sens, Bulgaria și Romania au ramas in continuare in zona roșie, in timp ce in zona verde au intrat Norvegia și Tunisia. Iata lista completa a țarilor cu risc epidemiologic ridicat!

- Cu ocazia Zilei Mondiale a Turismului, Google anunța premierea celor mai apreciate afaceri din domeniul HoReCa, de pe Google Maps, pe lista premianților fiind inclusa și o cafenea a familiei Memish, din Slatina, familie care a deschis și o bragagerie, considerata cea mai veche afacere privata din România.Citește…